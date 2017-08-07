Rüzgâr Enerjisi; Kömürün Yarısı, Nükleerin Üçte Biri Fiyatına

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından dün düzenlenen Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin sonucu, yenilenebilir enerji kaynaklarının, enerji maliyetlerini nasıl düşüreceğini gözler önüne serdi.

İhale sonucunda rüzgâr enerjisinin, kömürün yarısı, nükleerin ise neredeyse üçte biri fiyatına satılacağı görüldü.

Şubat ayında gerçekleşen Çayırhan kömürlü termik santrali ihalesinde şirketler üretecekleri elektriği kilovatsaat başına 6,04 dolar sentten satmayı kabul etmişti. Dün düzenlenen rüzgâr ihalesinde ise kilovatsaat başına 3,48 dolar sentle, kömürün neredeyse yarı fiyatına elektrik üretim taahhüdü verildi.

Rüzgâr enerjisi maliyetlerini nükleer enerji maliyetleriyle kıyasladığımızda karşımıza çıkan tablo çok daha trajik. Zira Mersin Akkuyu’da yapılmak istenen nükleer santralden üretilecek elektriğin kilovatsaati 12,35, Sinop’ta ise 11,83 dolar sentten satın alınacak. Hükümet bu anlaşmaları iptal etmezse rüzgârın dört katı pahalı elektrik nedeniyle hem sanayi hem de tüketiciler zorlanacak.

Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları hem iklim değişikliğiyle mücadelemizi kolaylaştırıyor hem de çevreye daha az zarar veriyor. Nükleer ve kömür gibi kaynaklar ise artık seçenek bile değil. Bu eski ve kirli enerji kaynakları bir yandan hayatımızı tehlikeye atarken diğer yandan da elektrik piyasasındaki maliyetleri yükselterek tüketiciden sanayiciye herkesin işini zorlaştırıyor. Türkiye’nin önünde artık tek bir seçenek var; yola enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiyle devam etmek. Yapılmak istenen nükleer santral ihalelerinin bir an önce iptal edilmesi ve yeni kömür santrali projelerinden vazgeçilmesi gerekiyor.

Greenpeace