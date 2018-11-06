Raylara Döşenen Umut

Çocukluğumdan kalan güzel anılarım var tren yolculuklarına dair. Uzun yaz tatili başlayınca, iki gün gece-gündüz memlekete yolculuğumuzu, istasyonlardaki heyecanımızı, kardeşlerimle yolculuk boyu oyunlarımızı, özenle hazırlanan yollukları nasıl iştahla yediğimizi hatırlıyorum. Dönüş yolunda bulgur, un, peynir, pekmez ve daha nice kışlığımızı da alarak evimize yine raylar üzerinde vardığımız da hatırladıklarım arasında.

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