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Rauna Vahşi Yaşam Parkı, 25 Ocak 2017

Rauna Vahşi Yaşam Parkı, 25 Ocak 2017

GEZİ 0

İkinci gün Ranua Vahşi Yaşam Parkı bu gün rotamızı çevirdiğimiz nokta. Kuzey Kutup Dairesi’ne özgü birçok vahşi canlıyı görme fırsatını yakalayabileceğimiz bir nokta. Birçok çeşit vahşi kuş, bu bölgenin olmazsa olmazlarından Kutup Ayısı, Volverin, Vaşak, Kutup Kurdu ve tabi ki Ren Geyikleri ve daha bir sürü vahşi canlı hepsi burada.

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