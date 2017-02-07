Rauna Vahşi Yaşam Parkı, 25 Ocak 2017

İkinci gün Ranua Vahşi Yaşam Parkı bu gün rotamızı çevirdiğimiz nokta. Kuzey Kutup Dairesi’ne özgü birçok vahşi canlıyı görme fırsatını yakalayabileceğimiz bir nokta. Birçok çeşit vahşi kuş, bu bölgenin olmazsa olmazlarından Kutup Ayısı, Volverin, Vaşak, Kutup Kurdu ve tabi ki Ren Geyikleri ve daha bir sürü vahşi canlı hepsi burada.
-
-
-
En Popüler
-
Son Eklenenler
-
Son Yorumlar
- Mine Öztekin : Biz Mudurnu ile tanıştığımızda hala tavukçuluk baştacı geçim kaynağı idi,...
- umiteren : üstadım beni onure ettiniz.
- Selahattin Kondak : "Iğdır’da ‘Kerbela Şehitleri’ni Anma Etkinlikleri ve Aşure Günü" kısmını "....ve...
- Selahattin Kondak : Beklemedeyiz İsmail abi..Başarılar..
- hunter37 : Bu haklı mücadelenizde bende sizlerin yanındayım.Sağlıklı ve onurlu bir yaşam...
-
Karışık Yazılar
-
-