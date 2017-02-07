Rauna Vahşi Yaşam Parkı, 25 Ocak 2017

İkinci gün Ranua Vahşi Yaşam Parkı bu gün rotamızı çevirdiğimiz nokta. Kuzey Kutup Dairesi’ne özgü birçok vahşi canlıyı görme fırsatını yakalayabileceğimiz bir nokta. Birçok çeşit vahşi kuş, bu bölgenin olmazsa olmazlarından Kutup Ayısı, Volverin, Vaşak, Kutup Kurdu ve tabi ki Ren Geyikleri ve daha bir sürü vahşi canlı hepsi burada.

Devamı İçin Tıklayın…