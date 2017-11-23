Biletlerimizi aldık, oyunun başlamasını heyecanla bekliyoruz. Cep telefonları ve dijital saatlerin alarmları ile ilgili uyarı anonsu sonrası, salon kararıyor ve sahne hafifçe spot ışıklar altında görünür hale geliyor. Aylar önce bir bölümünü okuma şansı bulduğum tiyatro eserini izleyeceğim o gün, işte bu gün. Yazanı, yöneteni ve oyuncusu yine kendisi çok sevgili dostumu bir de bu sahnede görüp, heyecanını paylaşmak inanılmaz bir tecrübe.
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