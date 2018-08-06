Ormanya Neresidir?

Biyokütle, yaşayan ya da özellikle yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Bu biyolojik malzemeler aynı zamanda organik karbon olarak kabul edilir. Dünya biyokütlesinin %82’sini bitkiler oluşturuyor. Geriye kalan miktarın %13’nü bakteriler, %5’ini de böcekler, balıklar, mantarlar ve diğerleri dolduruyor.

Peki ya insanlar? İnsan; dünya biyokütlesinin sadece on bin de birini oluşturuyor. İnsanın dünya biyokütlesinin on bin de birini oluşturmasına rağmen dünya üzerinde organizmalara etkisi çok büyük. Yani insani faaliyetlerle doğaya verilen zarar ölçülemeyecek düzeyde artık.

Karbon ayak izi

Tün bunlar düşünüldüğünde yaşadığımız çevreye katkı sağlamamız gerekiyor. Karbon ayak izimizin azaltılması yani insani faaliyetlerle çevreye verilen zararın telafi edilmesi gerekli. Çevreye verilen zararın azaltılması ve dünyayı paylaşmış olduğumuz diğer canlılara da saygı duymanın dışında, yardım da etmemiz gerekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

İşte bu düşüncelerin doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin doğasına bir katkı daha sundu. İnsanla doğa arasındaki ilişkinin zayıfladığı günümüzde, insanların doğayla baş başa kalabileceği ortamlar oluşturmayı hedefleyerek Ormanya isimli doğal yaşam parkı oluşturdu. Dünyanın üçüncü, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya’da, insanlara doğa ile yakınlaşma fırsatı sundu. Ormanya, ülkemizde ve özellikle Kocaeli gibi sanayi kimliği ile bilinen bir ilde olması çok ilginç. Hele hele bir belediye teşkilatının ülkemizde toprağı en değerli sanayi bölgesinde böylesine büyük proje ile bitkiler ve yaban yaşamının üyelerini bir araya getirmeyi başarmış olması da çok değerlidir.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı

Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda yaşamakta olan hayvanların habitatlarını korumayı hedef alırken, insanlara doğal güzellikler içerisinde, birbirinden farklı etkinlik ve deneyimler yaşayabilecekleri, çok yönlü bir doğal yaşam alanı oluşturmayı da amaçlamakta. Proje, hem ülkemizde, hem de dünya ölçeğinde örnek teşkil edecek bir konsept oluşturarak Kocaeli’nin turizm potansiyelinin artmasını da hedeflerine almış bulunuyor.

2 bin dönümlük bir alan

Ormanya bitki ve hayvanların doğal koşullarına en yakın ortamda yaşamalarını temin ediyor. 2 bin dönüme yayılan bu dev proje içerisinde toplam 53 farklı türde 467 hayvan, 40 araçlık karavan kamp alanı, 3 bin araçlık ücretsiz otopark, 100 çadırlık çadır kamp alanı, 15 km’lik bisiklet, 21 km’lik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişilik mesire alanıyla insanların doğayla en yakın ve güvenli deneyimler yaşamasını sağlıyor.

İnsan, şehir ve doğa bir arada

Doğal yaşamı koruma altına alırken turistik amaçlı kullanıma da olanak sağlayan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, 6 ana bölgeden oluşuyor:

Hayvanat bahçesi

Hayvanat bahçesi farklı coğrafyalara ait hayvanları doğal ortamlarında bir arada görme imkânı sağlarken, dünyayı paylaştığımız canlılarla yakından tanışmamızı ve onları daha yakından tanımamızı sağlıyor. Hayvanat bahçesinde; evcil memeliler 17 türde 85 adet, kanatlılar 25 türde 267 adet ve sürüngenler 1 türde 1 adet bulunmakta.

Botanik Yolu

Botanik Yolu’nda Kocaeli coğrafyasının zengin faunası ve bitki örtüsünden onlarca örnek sergilenmekte. Ormanya yeni kurulan bir tesis olduğu için bitkilerin yetişmesi için belli bir zamana ihtiyaç var elbette.

Serbest yaban alanı

Hayvanların doğal ortamları muhafaza edilerek oluşturulan alanda, en doğal halleriyle izlemek mümkün. Yaban hayvanlarında 10 türde 114 adet hayvan bulunmakta.

Doğa eğlence alanı

Çocuklar ve gençler bir yandan spor yapıp eğlenirken, bir yandan da ‘Orman Okulu’ kapsamındaki etkinliklerle doğayı keşfedecek, macera parkında adrenalini doyasıya yaşayacak.

Tatil destinasyonu

Aileler, doğaya uyumlu tasarım ve malzemeyle üretilmiş mekânlarda tatilin tadını çıkartacak.

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi

Bence Ormanya’nın en önemli bölümü burası. Yaban hayatı canlılarına yönelik kurulan hayvan sağlık merkezinde; izleme, koruma, tedavi ve karantina gibi kritik müdahalelerde bulunuluyor.

Yeşil şehir Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘büyükşehir’ olmasının ardından 2004 yılından günümüze kadar Kocaeli doğasının korunması için çok büyük atılımlar yaptı. Sekapark’ın kurulması ile başlayan süreç, İzmit Körfezi Sulak Alanı’nın şehrin tam orta yerinde ilan edilmesi ve korunması ile devam etti. Sırtçantam ekibinin de içerisinde bulunduğu proje kapsamında Kocaeli doğa turizminde Türkiye’de ilk sıraya yerleşti. Körfez’in balıklandırma projesi ve temizlenmesi, nehirlerin ıslahı, şehir içerisinde kurulan parklar ve Ormanya’nın açılışı…

Yeşil Adımlar belgeseli

Sırtçantam ekibi olarak, gelecek bu yeşil hareketi Digiturk İztv’de yayımlanan program kuşağımızda Yeşil Adımlar belgeseli ile 10 yıl evvel duyurmuştuk. 2008 yılında çekmiş olduğumuz belgeseli izleyenler anımsayacaklardır; programın bitiminde jenerik aktıktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun Kocaeli’nin yeşil bir şehre dönüşmesi için gereken her şeyi yapacağım taahhüdünün gerçekleşmesi mutluluk verici. Kocaeli’nin bu yeşil adımları ülkemize örnek olması dileğiyle…

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş