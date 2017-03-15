Ormana: Toroslarda Bir Köy

Ormana, Antalya İbradı’ya bağlı olan, Toroslar’ın sivil mimarisini en iyi şekilde yansıtan ve tarihi düğmeli ev örneklerinin görülebildiği bir dağ köyü. Antik dönemden beri önemli bir güzergâh üzerinde yer alan köyün adının, yakınlarda bulunan Erymna Antik Kenti’nden geldiği tahmin ediliyor.

Akdeniz Yöresi’nin dikkat çekici yerleşim örneklerinden geleneksel malzeme, teknik ve yöntemlerle inşa edilmiş konut dokusuyla öne çıkan köyün tipik plan şemasını incelendiğinde, Ormana evlerinin açık sofalı Türk evi geleneğinin devam olduğu görülebilir. Plan tipi olarak özgünlük gösteren evler, yarısı ahşap, diğer yarısı taş olmak üzere iki ayrı strüktüre sahip. Taş duvarlar 30-40 cm aralıkla ahşap hatılların yerleştirilmesiyle meydana gelmekle birlikte, dış yüzleri sıvasız.

Mimarî fotoğraf, arkeoloji, yöresel mimarlık, Mimar Sinan’la ilgili çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Reha Günay’ın hazırladığı kitap büyük oranda, yazarın 1975-79 yılları arasında Ormana’da yaptığı araştırmaları içeriyor.

Kitapta 150’ye yakın evin planı, oda ölçüleri, sayısal analizlere yer verilmekle birlikte, köyün özgün mimarlığı ve yaşam biçimi de yansıtılmış. Kitapta, bugün büyük ölçüde özgün dokusunu kaybeden köyün 40 yıl önceki halini görebilmek mümkün. İyi bir mimarlık fotoğrafçısı olan Günay, hazırladığı kitaplarında kendi fotoğraflarını kullanıyor; Günay bu kitapta, büyük oranda o dönemde çekmiş olduğu fotoğrafları kullanmış.