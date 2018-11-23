Ormana İnmiş Bulut; Çamlıhemşin

Fotoğraflarını gördükçe gitmek lazım diyen fırsat yaratıp gidemeyenlerdendim. Sonra o fırsat bana geldi bir çırpıda verilen karar, alınan biletler ve sonunda yolculuk günü. Trabzon havaalanına inip kiraladığımız araçla Rize’ye doğru yola çıkıyoruz.

Devamı İçin Tıklayın…