Orman Denizinde Bir Gün

Batı Karadeniz’in muhteşem yeşilinin ve eşsiz bitki örtüsünün içinde fark edemediğimiz gelişmeler yaşanır. Keltepe, Hodulca ve Çal Dağı’nın her mevsim ayrı olmak üzere gerçekleştirdikleri düetini duyarsınız. Bu durum bazen kuzey rüzgârlarının kamçıyı andıran sesi, bazen düşen yıldırımların bu muhteşem dağlardaki dakikalarca süren yankıları, bazen de geyiklerin hâkim zirvelerden birbirlerini çağırmaları şeklinde olur.

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