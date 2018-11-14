Organik Tarıma Giriş Eğitimi Başlıyor!

‘Elimiz toprağa, tohuma değecek’ diyerek başladığımız eğitimlerimiz, Organik Tarıma Giriş Eğitimi ile devam ediyor.
Buğday Derneği’nin organik tarım alanında deneyim sahibi ekibi tarafından hazırlanan Organik Tarıma Giriş Eğitimi 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde, Buğday Derneği’nin Kadıköy’deki ofisinde ve Kartal %100 Ekolojik Pazar’da gerçekleşecek.
Eğitim boyunca, %100 Ekolojik Pazar’da ürünlerini satan üreticiler ve %100 Ekolojik Pazar ziraat mühendisleri de konuk konuşmacı olarak eğitime katılarak, üretim, lojistik, satış ve pazarlama tecrübelerini, kendi alanlarında yaşadıkları zorlukları aktaracaklar.
Bu Eğitim Kimler İçin Uygun?
– Doğa ve insan dostu gıda tüketmek isteyen, gıdasının tüm üretim aşamalarını öğrenmek isteyen tüketiciler.
– Bahçesinde veya arazisinde organik gıda yetiştirmek ve doğayla dost üretim yapmak isteyen hobistler.
– Organik üretim/satış/pazarlama yapmak isteyen girişimciler.
Bu eğitimin sonunda neler edinebilirsiniz?
– Eğitimde hediye edeceğimiz atalık tohum ve viyöllerle, tohumlarınızı çimlendirerek evinizde kendi sebzelerinizi yetiştirebilirsiniz.
– Elde ettiğiniz ürünlerin tohumlarını saklayarak gelecek sene çevrenizle paylaşabilir ve atalık tohumlarımızın soyunun devam etmesine yardımcı olabilirsiniz.
– Organik üretim yapan üreticilerden doğrudan edindiğiniz bilgi ve deneyimi kendi alanınızda uygulayabilirsiniz.
Katılım ve Ücret Bilgileri
Eğitmen: Ziraat Yüksek Mühendisi Neslihan Şimşek
Eğitim Ücreti: Aidat borcu olmayan Buğday Derneği üyelerine 350 TL, üye olmayanlara 425 TL’dir.
Önemli Not: Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır. Buğday Derneği tarafından, eğitim hazırlıkları sırasında ve eğitim boyunca gönüllü destek verebilecek bir kişiye burslu eğitim verilecektir. Bunun yanı sıra, ‘Askıda’ eğitim sistemi uygulanacaktır – eğer katılım ücretinden daha yüksek bir miktarı ödemek isterseniz, bu fazla miktarlar toplanarak, eğitime katılmak isteyen ancak ücretini ödeyemeyen birinin kaydı için kullanılacaktır.
Başvuru ve Kayıt: egitim@bugday.org
Tarih: 1-2 Aralık 2018
Yer: Eğitimin ilk günü, Buğday Derneği’nin Kadıköy’deki ofisinde, ikinci günü Kartal %100 Ekolojik Pazar’da yapılacaktır. Detaylı adres ve program bilgileri katılımcılarla kayıt sonrasında paylaşılacaktır.
Eğitim Programı
– Organik tarım nedir?
– Organik tarım uygulamaları
– Bitki koruma
– Toprak işleme metodu
– Tohum ekimi, tohumdan fide yetiştirme, fide ekimi
– Atalık, hibrit ve GDO’lu tohumlar
– Atalık tohum nereden bulunur? Nasıl çoğaltılır?
– Zararlılarla, yabani otlarla ve mantarla organik mücadele
– Türkiye yönetmeliklerine göre organik tarım sertifikasyonu
– Türkiye’de organik tarım pazarı ve pazarlama yöntemleri
– Organik tüketicisi olmak
BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ