Olympos bölgesinin en güzel döneminde, çılgın kalabalıktan uzakta Akdeniz’in en güzel koylarında gerçekleşecek bu etkinlik kesin kalkışlıdır. Bölgeye ulaşım için temin edilecek biletler erkenden alınmasında yarar vardır. Turun tamamı eğlence şeklindedir. Bu tur; tekne turları ve yüzme etkinlikleri şeklinde hazırlanmıştır. Tekne gezilerinin tarihleri şartların durumuna göre ayarlanacaktır. Her şey yolunda giderse normal planı uygulayacağız. 1900 TL olan etkinlik tam pansiyondur.

16 Mayıs Cumartesi / Transfer ve Korsan Koyu

Bu etkinlik Antalya Havalimanı’nda başlıyor. İsteyen özel araçları ile direk olarak konaklama yapacağımız tesise giriş yapabilirler.10.00’a kadar Antalya Havalimanı’nda olacak şekilde bölgeye ulaşan katılımcıları 1,5 saatlik bir araç yolculuğu bekliyor. Bugün sabah kahvaltısının ardından öğleden sonra Korsan Koyu’na geçip günü burada batıracağız.

17 Mayıs Pazar / Suluada Tekne Gezisi

Sabah kahvaltısından sonra Suluada tekne gezisi için yola çıkıyoruz. Tüm gün teknede olacağız. Öğle yemeğini teknede alıp akşam saatlerinde Suluada’dan tekrar kamp alanına dönüş yapacağız.

18 Mayıs Pazartesi / Olympos’ta Mavi Yolculuk

Sabah kahvaltısının ardından Ceneviz ve Sazak koyları tekne gezisi için yola çıkacağız. Çıralı ve Adrasan koyları arasında yüksek bin metrelik Musa Dağı’nın en bakir koylarında Mavi Yolculuk’a çıkacağız.

19 Mayıs Salı / Transfer

Öğleye kadar kamp tesisinde kalacağız. Öğleden sonra Antalya’ya hareket edeceğiz. Sınırlı sayıda tur Antalya Havalimanı’nda 16 Mayıs Cumartesi saat 10.00’da başlayıp, 19 Mayıs Salı günü 21.00’da Antalya Havalimanı’nda sona eriyor.

Sırtçantam Gezi Kulübü’nün bu etkinliği gurubumuzun iştiraki olan Trekking Travel (TÜRSAB 5239) ile gerçekleşecektir.