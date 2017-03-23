‘Nevruz Çiçektir, Biyolojik Çeşitliliktir’ Sergisi

Nevruz ilk olarak Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Türkiye’nin aralarında bulunduğu yedi ülkenin ortak mirası olarak UNESCO tarafından 2009 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiş, ayrıca 21 Mart günü 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ‘Uluslararası Nevruz Günü’ ilan edilmiştir.

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