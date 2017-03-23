HomeETKİNLİK‘Nevruz Çiçektir, Biyolojik Çeşitliliktir’ Sergisi
‘Nevruz Çiçektir, Biyolojik Çeşitliliktir’ Sergisi

‘Nevruz Çiçektir, Biyolojik Çeşitliliktir’ Sergisi

ETKİNLİK 0

Nevruz ilk olarak Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Türkiye’nin aralarında bulunduğu yedi ülkenin ortak mirası olarak UNESCO tarafından 2009 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiş, ayrıca 21 Mart günü 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ‘Uluslararası Nevruz Günü’ ilan edilmiştir.

Devamı İçin Tıklayın…

Author

Editör

Related Posts

Bir Cevap Yazın