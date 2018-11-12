Milas deyince akla pek çok konu gelir ama zeytin deyince akla ilk olarak Milas gelir. Bunu 3-4 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen 5. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde bir kez daha anladım.

Bu kutsal topraklarda bin yıllardır bir takım eğlenceler, şenlikler yapıldığını biliyoruz. Anadolu’nun var olma çığlığı, böylesine önemli bir etkinliğe kayıtsız kalamazdık. Digiturk İztv’de yayımlanan Sırtçantam kuşağı için Milas Zeytin Hasat Şenliği’ni, ‘Milas’ın çığlığı bizim çığlığımızdır’ deyip görüntü yönetmenimiz Gökay Gökulu ile birlikte takip ettik.

Milas’ın ortak aklı

Bir fotoğrafçı, belgeselci ya da turizmci olarak bu şenlikten çok şey öğrendim diyebilirim. Yeni dostlar tanıdım, başarılı restorasyonlar örnekleri gördüm, dostları yaşadıkları yerde yeniden görmenin mutluluğu yaşadım. En çok hoşuma giden konu ise; tüm protokol konuşmalarında farklı meslek gurubunda olan idarecilerin ‘ortak akıl’dan söz etmeleri oldu. Bu kenetlenme gerçekten Ege’ye, Ege’nin medeni duruşuna yakıştı doğrusu.

Altın madalyalı memecik zeytinyağı

Milas’ın ekonomisinin en süpürücü değerini zeytin tarımı oluşturuyor. Ülkemizdeki 162 milyon zeytin ağacının 8,5 milyonu sadece Milas’ta bulunuyor. Milas’ın memecik türü zeytini büyük potansiyel oluşturuyor. Yeni hasat soğuk sıkım memecik zeytininin yağı Amerika ve Avrupa’da girdiği yarışmalardan altın madalya ile dönmüş. Bu altın madalyalar, sadece Milas için değil ülkemiz için de gurur verici bir durum.

Zeytinyağı pazarı büyüyor

Milas’ta şenlik boyunca çok önemli ve saygın kişilerle konuşma fırsatım oldu. Milas’ta zeytinyağı üretiminin şarap üretimi ve pazarlanması yönüne doğru döndüğünü gördüm. Çok hoş zeytinyağı şişeleri ve bir o kadar da lezzetli zeytinyağları gördüm ve tattım.

Organize bir etkinlik

Milas Zeytin Hasat Şenliği genel olarak çok iyi organize edilmiş. Hiçbir etkinlik diğerini kesmedi. Akış çok iyi planlandığı için tüm etkinlikleri izleme imkânımız oldu. Şenlik şehir meydanında olduğu için de koşuşturma yaşamadık. 3 Kasım sabahı kalabalık bir kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, 4 Kasım gecesi halk konseri ile sona erdi. Tempomuz hiç düşmeden çalışma imkânımız oldu.

Şenlik posteri çok güzel olmuş

Ben, Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin en çok posterini sevdim. Sevgili büyüğüm, Milas’a sevdalı Olcay Akdeniz’in çekmiş olduğu fotoğraftan yapılan posterde yöreye özgü kıyafeti ile Çomakdağlı Huriye Teyze ve nazlı kız Hatice’nin güzel gülüşünü çok etkiledi beni. Poster şenliğin her yerine aslı idi ve bence çok anlamlı oldu. Çünkü o fotoğrafta çok büyük bir samimiyet, sıcaklık, insancıllık, yöreye özgü değerler ve Anadolu kadını var. Daha ne olsun?

Zeytin meselesi

Ülkemizde zeytinciliğin genel sorunları var. Milaslı dostlarım kendilerine çok hücum etmesinler. Şenliğin eksikleri ile çok fazla meşgul olmasınlar. Sadece en iyisini üretmek için çaba göstersinler. Zeytin meselesi, ulusal bir planla çözüme kavuşturulmalı. Günümüzden 2-3 bin evvel zeytin ağacını kesenin uğradığı yaptırımlar devreye girmeli. Çünkü zeytin ağacı kutsal bir ağaçtır. Bu topraklar için çok değerlidir. Zeytin sadece bir bitki yani ağaç değildir. Zeytin; aynı zamanda meyvedir. Zeytin barıştır, özgürlüktür. Zeytin sağlıktır, zeytin Anadolu’nun simgesidir.

Teşekkür

Başta, Digiturk İztv Sırtçantam ekibini Milas’a davet eden sevgili dostum Milas Kaymakamı Eren Aslan’a, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer’e, sevgili dostum Olcay Çakır’a, Yörük Türkmen Obaları Derneği’ne, Sarı Konak işletmesinin sahibi Celalettin Güçlü’ye, Milas beyefendisi Ali Osman Menteşe’ye, Çomakdağlı dostum, büyüğüm Hasan Yıldırım’a, Milas Önder Gazetesi Yayın Yönetmeni Coşkun Bey’e, Zavendik Zeytinyağları’nın sahibi hemşerim Vedat Bey’e, Milas İnternet Haber sitesinin sahibi İsmail Bey ve kıymetli eşine, Çomakdağlı emektar kadınlara, Milas’ın yerel basın mensuplarına, zeytin ve arı dostu Yonca Tokbaş’a, güzel sesi ile katılımcıları etkileyen sunucu Ateş Bey’e, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün çalışanları, özellikle ulaşım işlerini başarılı olarak çözen kaptanlarına ve deneyimli gazeteci büyüğüm Yalçın Bayer’e çok teşekkür ederim. Bir teşekkür de özverili çalışmaları ile görüntü yönetmenimiz sevgili kardeşim Gökay Gokulu’ya gelsin…

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş