Milas, Zeytin Hasadı ile Şenlenecek

‘Zeytinin başkenti Milas’ta geleneksel hale gelen Zeytin Hasat Şenliği’nin altıncısı, bu yıl 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde ‘Tane tane lezzet, damla damla sağlık’ sloganıyla yapılacak.

Sahip olduğu 10 milyon dolayında zeytin ağacı ve coğrafi işaret tescilli zeytinyağı ile Türkiye’nin önde gelen zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden birisi olan Milas, 6. Zeytin Hasat Şenliği’ne hazırlanıyor. Milas Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ziraat Odası ve ilçedeki diğer meslek odaları, kurum ve kuruluşların katılımıyla ve ‘Tane tane lezzet, damla damla sağlık’ sloganıyla düzenlenen şenlik, 2-3 Kasım Cuma ve Cumartesi günleri yapılacak. Şenlik, 2 Kasım Cumartesi günü, saat 10.30’da Atapark’ta düzenlenecek halkoyunları gösterileri ile başlayacak. Stantların gezilmesinin ardından Milas’ın Ağaçlıhöyük Mahallesi’nde yapılacak zeytin hasadıyla toplanan zeytinler fabrikada sıkılarak zeytinyağına dönüştürülecek.

Dr. Ender Saraç’ın açık hava tiyatrosundaki söyleşinin ardından Prof. Dr. Aytaç Gümüşkesen tarafından Atapark’ta ‘Coğrafi işaret alan Milas zeytinyağının tanıtımı’ konulu bir sunum ve ardından Zeytindostu Derneği tarafından zeytinyağı tadım eğitimi yapılacak. Milas 6. Zeytin Hasat Şenliği’nin ikinci günü Milas’ın tarihi mekânlarından Çöllüoğlu Hanı’nda fotoğraf ve el sanatları sergisi açılacak. Liseler arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreninin ardından Doç. Dr. Figen Çukur yönetiminde ‘Kırsal kalkınmada coğrafi işaretli ürünlerin yeri ve önemi’ konulu bir panel düzenlenecek. Zeytindostu Derneği’nin ‘Kaliteli zeytinyağını tanıma’ konulu sunumu yapılacak. Sınır Tanımayan Şefler Derneği’nin uluslararası usta aşçıların katılımıyla düzenleyeceği yemek gösterisinden sonra şenlik ilçeler arası zeytinyağlı yemek yarışmasıyla sürecek ve yarışmayı kazananlara ödülleri verilecek.