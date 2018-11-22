Merhaba Ben Pufi

Merhaba sevgili doğa ve hayvan severler, ben Pufi. Bundan sonra Pufi’nin Yeri köşesinde özellikle hayvanların sorunları ile ilgili konularda bir arada olacağız. Aslında ‘Pufi’nin Yeri’ köşesi Sırtçantam dergisinin aylık dönemde basılı yayın yaptığı yıllarda (2005’den itibaren) başlamıştı. İnternet ortamında da bu köşeyi devam ettiriyorum.

Yaşadığımız yüzyıl çevre sorunlarının en yoğun yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçecek. Gelecek yüz yıl, bu yüzyıldan belki de çevre sorunlarının en çok yaşandığı dönem olacak bilemeyiz. Bildiğimiz tek bir şey var; o da kirli bir gelecek bizleri bekliyor.

Doğamız hızla kirlendiği gibi, birlikte yaşadığımız insanların tavırları da değişmeye başladı. Daha az tebessüm, daha çok küskünlük var her yerde. Sevgisizlik ve tahammülsüzlük aldı başını gidiyor. Kendine saygısı olmayan birinin, çevreye ve hayvanlara saygısı olmaz elbette. Yıllar sonra ilk buluşmamızı; ‘Dünyayı güzellik kurtaracak’ deyip kapatıyorum…