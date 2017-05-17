Mayıs 18’e

İçimde bahar coşkusu, dilimde sen. Papatyaların, sümbüllerin üzerinden süzülerek uzanıyorum mor salkımların altına. Yanımda can dostum, bakışlarım gökyüzünde, gözlerimde salkım söğüt dallarıyla dalgalanan gün ışığı. Bulutlar sakince salınmakta bir o yana, bir bu yana. Yüzümde ılık bir esinti, kulaklarımda kuşların cıvıltısı. Dökülüyor damla damla kelimeler. Hepsi sana. Yitip giden çağlara…

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