Masalsı Bir Coğrafya; Maçahela

Maçahela’yı anlamak için içinde bulunduğu Kafkas coğrafyasını ve kültürünü iyi bilmek gerekir diye düşünüyorum. Kafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında doğudan batıya doğru uzanan 1200 km’lik sıradağların ismidir. Elbruz (5642 m) ve Kazbek (5033 m) dağlarında gökyüzüne ulaşan Kafkasya, 110 ile 180 km arasında genişliğinde uzanan coğrafi açıdan çok çeşitlilik gösteren bir bölgedir.
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