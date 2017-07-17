UNESCO yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, kurulduğu günden günümüze; dünyadaki doğal ve kültürel miras alanlarının, biyosfer rezervlerinin korunması, yönetilmesi konusunda çeşitli sözleşmeler ve stratejiler geliştirmiştir.

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