Likya Yolu’nun Olympos bölgesinde bulunan parkurlardan en ideal mevsimde yapılacak bu etkinlik kesin kalkışlıdır. Bölgeye ulaşım için temin edilecek biletler erkenden alınmasında yarar vardır. Turun tamamı orta mesafe yürüyüşlerden oluşmaktadır. 1900 TL olan etkinlik 12 kişi ile sınırlı olup, tam pansiyondur.

23 Nisan Perşembe / Transfer ve Adrasan Koyu

Bu etkinlik Antalya Havalimanı’nda başlıyor. İsteyen özel araçları ile direk olarak konaklama yapacağımız tesise giriş yapabilirler. 10.00’a kadar Antalya Havalimanı’nda olacak şekilde bölgeye ulaşan katılımcıları 1,5 saatlik bir araç yolculuğu bekliyor. Bugün öğleden sonra Adrasan Koyu’nda kısa yürüyüş yapacağız.

24 Nisan Cuma / Trans Musa Dağı

Sabah kahvaltısının ardından Olympos antik kentinin bulunduğu Musa Dağı’na tırmanıp, Adrasan Koyu’ndan Çıralı Koyu’na geçiş yapacağız.

25 Nisan Cumartesi / Gelidonya Feneri

Sabah kahvaltısının ardından ülkemizin en güzel fenerlerinden birisine yürüyüş yapacağız. Markız Dağı’nın eteklerinden Adrasan’dan Karaöz Koyu’na yürüyüş yapacağız.

26 Nisan Pazar / Transfer

Öğleye kadar kamp tesisinde kalacağız. Öğleden sonra Antalya’ya hareket edeceğiz. Sınırlı sayıda tur Antalya Havalimanı’nda 23 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da başlayıp, 26 Nisan Pazar günü 21.00’da Antalya Havalimanı’nda sona eriyor.

Trekking Travel (TÜRSAB 5239)

0 (212) 245 79 66