Likya Yolu (22-28 Nisan 2018)

Bu etkinliğimizde, Likya Yolu’nun Olympos Bölgesi’nde bulunan parkurlardan bir bölümünü yürüyeceğiz. 22 Nisan Pazar günü, 11.00 Antalya Havalimanı, 12.00 Antalya Otogarı buluşma noktalarımız. Uçak veya otobüs biletlerini bu zaman dilimine göre almamızda yarar var. Kamp yerimiz olan Adrasan’da öğle yemeğinin ardından kısa yürüyüş ve parkurların bilgilendirilmesi yapılacaktır.
-
-
-
En Popüler
-
Son Eklenenler
-
Son Yorumlar
- Mine Öztekin : Biz Mudurnu ile tanıştığımızda hala tavukçuluk baştacı geçim kaynağı idi,...
- umiteren : üstadım beni onure ettiniz.
- Selahattin Kondak : "Iğdır’da ‘Kerbela Şehitleri’ni Anma Etkinlikleri ve Aşure Günü" kısmını "....ve...
- Selahattin Kondak : Beklemedeyiz İsmail abi..Başarılar..
- hunter37 : Bu haklı mücadelenizde bende sizlerin yanındayım.Sağlıklı ve onurlu bir yaşam...
-
Karışık Yazılar
-
-