Likya Yolu (22-28 Nisan 2018)

Bu etkinliğimizde, Likya Yolu’nun Olympos Bölgesi’nde bulunan parkurlardan bir bölümünü yürüyeceğiz. 22 Nisan Pazar günü, 11.00 Antalya Havalimanı, 12.00 Antalya Otogarı buluşma noktalarımız. Uçak veya otobüs biletlerini bu zaman dilimine göre almamızda yarar var. Kamp yerimiz olan Adrasan’da öğle yemeğinin ardından kısa yürüyüş ve parkurların bilgilendirilmesi yapılacaktır.

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