Antalya’nın uzun sonbaharında, iklimin en ılıman olduğu dönemde Likya Yolu’nun Olympos bölgesinde bulunan parkurlardan yapılacak bu etkinlik kesin kalkışlıdır. Bölgeye ulaşım için temin edilecek uçak biletlerinin erkenden alınmasında yarar vardır. Turun tamamı orta mesafe yürüyüşlerden oluşmaktadır.

Program:

22 Kasım Pazar / Antalya’da buluşma ve Adrasan Koyu’nda kısa yürüyüş

Etkinliğin ilk günü Antalya Havalimanı’nda başlıyor. İsteyen özel araçları ile direk olarak konaklama yapacağımız tesise giriş yapabilirler. 11.00’a kadar Antalya Havalimanı’nda olacak şekilde bölgeye ulaşan katılımcıları 1,5 saatlik bir araç yolculuğu bekliyor. Kamp tesisimize yerleştikten sonra öğle yemeğinin ardından Adrasan Koyu’nda kısa yürüyüş yapacağız.

23 Kasım Pazartesi / Adrasan-Sazak Koyu yürüyüşü

Bugün, düz bir parkurda gidiş-dönüş şeklinde yapılacak bu etkinliğimizde gelecek günler için tempo kazanmak amacı güdülmektedir. Sazak Koyu’nda isteyenler denize girebilir.

24 Kasım Salı / Ulupınar Vadisi

Çıralı Koyu’ndan Yanartaş yolu ile Ulupınar Vadisi’ne doğru yapacağımız bu etkinlik çok az çıkış içermektedir. Efsanelere konu olmuş Yanartaş öreni parkurumuzun üzerinde yer almaktadır.

25 Kasım Çarşamba / Tahtalı Dağı

Bugünkü etkinliğimizde yükseklere çıkacağız. Tahtalı Dağı’nın bel bölgesine kadar dik bir çıkış bizleri bekliyor. Dağın bu bölgesi ulu sedir ağaçları ile kaplı. Dileyen katılımcılar ile zirveye doğru kısa bir çıkış yapacağız.

26 Kasım Perşembe / Musa Dağı Geçişi

Etkinliğimizin en uzun parkuru olan bu parkurda epeyce efor sarf edeceğiz. Antik Olympos kentinin bulunduğu Musa Dağı’nı aşıp Adrasan Koyu’ndan Çıralı Koyu’na geçiş yapacağız.

27 Kasım Cuma / Adrasan Koyu’ndan Gelidonya Feneri’ne geçiş

Bazı anlar anlatılmaz yaşanır denir ya, işte Gelidonya Feneri’nin bulunduğu rotada yapılacak yolculuğumuz o kategoriye giriyor. Sadece ülkemizin değil, dünyanın da en güzel deniz fenerlerinden biri olan Gelidonya Feneri’nde sonsuz maviye teslim olacağız.

28 Kasım Cumartesi / Transfer

Öğleye kadar kamp tesisinde kalacağız. Öğleden sonra Antalya’ya hareket edeceğiz. Sınırlı sayıda katılımcı ile yapılaca bu etkinlik Antalya Havalimanı’nda 23 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da başlayıp, 26 Nisan Pazar günü 21.00’da Antalya Havalimanı’nda sona eriyor.

Detaylar:

Likya Yolu’nun Olympos bölgesinde bulunan parkurlardan en ideal ılıman mevsiminde yapılacak bu etkinlik kesin kalkışlıdır. Bölgeye ulaşım için temin edilecek biletler erkenden alınmasında yarar vardır. Turun tamamı orta mesafe yürüyüşlerden oluşmaktadır. Etkinliğe sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek olup tam pansiyondur.

Etkinliğimiz 22 Kasım Pazar günü Antalya Havalimanı’nda başlayıp, 28 Kasım Cumartesi günü yine Antalya Havalimanı’nda akşam saatlerinde sona eriyor. Bölgeye ulaşım tur bedeline dâhil değildir. Ana ulaşımın dışında, müze ve ören yeri girişleri dışında etkinlik boyunca tüm yemek, konaklama, ulaşım ve rehberlik hizmetleri fiyata dâhildir.

Bu etkinlik; Olympos bölgesinde bulunan Likya Yolu rotalarında yürümek için planlanmıştır. Etkinlik dönemi iklimin en ılıman olduğu zamana göre belirlenmiştir.

Doğada olmanın temel malzemeleri olan yürüyüş ayakkabısı ve kıyafetler ile birlikte sırt çantası bu etkinliğimiz için olmazsa olmazdır.

Etkinlik olan günler içerisinde kumanya verilecektir.

Etkinliğin son başvuru tarihi; 9 Kasım 2020 Pazartesi günüdür.

Tur Bedeli: 3.400 TL (KDV Dâhil)

Trekking Travel (TÜRSAB 5239)

0 (212) 245 79 66

Mail: ismailsahinbas@gmail.com