Kutup Ayıları Hakkında Bilinmeyen 10 Gerçek

Bugün 27 Şubat, ‘Kutup Ayıları Günü’; insanlığın tehdit altındaki bu muhteşem canlıları hatırlayıp, onları kurtarabilmek adına harekete geçmeleri için bir fırsat. Zira kutup ayılarının avlanmak, beslenmek ve dinlenmek için kullandıkları buz kütleleri, iklim değişikliği nedeniyle korkunç bir hızla eriyor. Uzmanlar, Kuzey Kutbu’ndaki kutup ayılarının soyunun 100 yıl içerisinde tükenebileceği konusunda uyarıyor. Greenpeace, dünyamızın ve kutup ayılarının geleceği için başlattığı ‘Kuzey Kutbu’nu Koru’ kampanyası ile geleceğimiz için mücadele ediyor. Peki, tehdit altındaki sevimli kutup ayılarını ne kadar tanıyoruz? İşte Greenpeace Kuzey Kutbu Kampanya Sorumlusu Ian Duff’ın hazırladığı, kutup ayıları hakkında çok bilinmeyen 10 gerçek;



1. Kutup ayıları aslında beyaz değil

Bu doğru. Kutup ayılarının aslında derileri siyah (burunlarına bakın) ve tüyleri renk pigmentine sahip değil, yani şeffaf. Bu tüyler ışığı yansıtarak beyaz görünmelerini sağlıyor. Zekice, değil mi?

2. Kutup ayıları, büyük beyaz köpekbalığından daha güçlü ısırabilir

1235 birim olarak ölçülen ısırma kuvvetleriyle kutup ayıları, büyük beyaz köpekbalığı, Bengal kaplanı ve Afrika aslanından daha güçlü bir ısırığa sahiptir. Bunun ne demek olduğunu gözümüzde canlandırabilmemiz için kendi ısırma kuvvetimizin yalnızca 162 birim kuvvetinde olduğunu düşünmemiz yeterli.

3. Kutup ayıları sadece ayaklarını kullanarak iletişim kurabilir

Attıkları her adımda kutup ayılarının pençeleri geride bir koku izi bırakır. Bu da onların çok geniş alanlarda bile birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar. Bir de bizim ayaklarımıza bakın, ne kadar sıkıcı!

4. Kutup ayıları atlar kadar hızlı koşabilir

Kutup ayıları saatte 40 kilometre hızla koşabilir. Bu da bir yarış atıyla yarışabilecekleri anlamına geliyor.

5. Kutup ayıları gece görüş gözlükleriyle görülemez

Kalın yağ katmanları ve meşhur kürkleri, kutup ayılarının karlarla kaplı Kuzey Kutbu’nda sıcak ve rahat olmalarını sağlar. Ama aynı zamanda onları gece görüş gözlüklerinden de saklar. Kutup ayıları sıcağı çok iyi bir şekilde izole ederek kızılötesi ışıkta neredeyse tamamen görünmez hale gelirler.

6. Kutup ayılarının üç göz kapağı vardır

Evet, bu doğru, tam 3 tane! Üçüncü göz kapağı gözlerine ulaşan UV miktarını azaltır ve böylece onları kar körlüğünden korur. Yaşadıkları yeri düşünürsek bu epey işlerine yarıyor olmalı!

7. Kutup ayıları su içmez

Kuzey Kutbu’nda bulunan içilebilir suların çoğunluğu, tahmin edebileceğiniz gibi donmuş durumdadır. Bu bizim için sorun oluşturabilir ama kutup ayıları için asla! Çünkü onların su içmelerine gerek yok, ihtiyaçları olan H2O’yu yağ yakımı sırasında gerçekleşen kimyasal tepkime ile elde edebilirler.



8. Kutup ayıları ıslanmaz

Kutup ayılarının kürkleri iki katmanlıdır. Kutup ayıları okyanusta yüzerken, dış katmandaki kürk, iç katmandaki kürkü ıslanmaktan korur. Sudan çıktıklarında vücutlarını hızlıca bir sallamaları güne kaldıkları yerden devam etmeleri için yeterlidir.

9. Kutup ayılarının dili mavidir



10. Rekortmen bir kutup ayısı 9 gün boyunca yüzdü

Bir kutup ayısı, 9 gün boyunca hiç durmadan 687 km yüzerek, bugüne kadar en uzun süre yüzen kutup ayısı oldu (Eğer merak ediyorsanız bu hiç durmadan 232 saat ediyor).



Greenpeace