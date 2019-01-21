Kuşların Yeni Cenneti Kocaeli

Kocaeli’de yapılan devasa arıtma tesisleri Körfez’in temizlenmesinde önemli rol oynadı. Her geçen gün daha da temiz hale gelen Körfez, kirli gri görüntüsünden kurtularak, temiz mavi bir görüntüye kavuştu. Körfez temizlenmek le kalmadı. Yıllardır mahrum kaldığı canlı popülasyonuna da kavuştu. Göç eden binlerce su kuşunun uğrak yeri haline gelen Körfez kıyıları, su kuşlarının yeni cenneti oldu.

Kocaeli göç rotası oldu

Sıcak bölgelere göç eden su kuşları dinlenmek ve beslenmek için İzmit Körfezi’nin doğu sahilini tercih etmeye başladı. Binlerce su kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen arıtma tesisleri, denetim ve temizlik çalışmaları sayesinde sahillerde hem dinleniyor hem de beslenme imkânı buluyor. Renkleri ve görünümleriyle dikkat çeken flamingoların uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi, meraklı vatandaşların da uğrak noktası haline geldi.

2006 yılında sulak alan ilan edildi

Geçtiğimiz yıllarda birkaç tane görebildiğimiz flamingolar, artık daha büyük sürüler halinde İzmit Körfezi Sulak Alanı’na geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Fuarı arkasındaki bölgede kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi’nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde şu anda 168 farklı kuş türü barınıyor.

Binlerce kuş sulak alanda

Koruma altındaki sulak alan şehir merkezinde çeşitli kuş türlerini bir arada gözlemeye imkân sağlıyor. Flamingoların yanında sahil bölgesinde en çok görülen kuşlar arasında yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna ve balıkçıl gibi kuş türleri görmek mümkün.

7/24 gözetim altında

Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda Flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alanda avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altına altında. Sulak alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7/24 gözetim altında. Bölgede özellikle kaçak avcılığa göz açtırılmıyor.