Küre Hızlı Kızak Yarışları

Ülkemizin her tarafında, özellikle yaz aylarında, geleneksel şenlikler düzenlenmekte. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl, hangi ilde, ne zaman, ne türden bir etkinlik olacağını bile yayımlamakta. Bu bile başlı başına ülkemizin kültürel yönden zenginliğinin göstergesi.
-
-
-
En Popüler
-
Son Eklenenler
-
Son Yorumlar
- Mine Öztekin : Biz Mudurnu ile tanıştığımızda hala tavukçuluk baştacı geçim kaynağı idi,...
- umiteren : üstadım beni onure ettiniz.
- Selahattin Kondak : "Iğdır’da ‘Kerbela Şehitleri’ni Anma Etkinlikleri ve Aşure Günü" kısmını "....ve...
- Selahattin Kondak : Beklemedeyiz İsmail abi..Başarılar..
- hunter37 : Bu haklı mücadelenizde bende sizlerin yanındayım.Sağlıklı ve onurlu bir yaşam...
-
Karışık Yazılar
-
-