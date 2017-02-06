Küre Hızlı Kızak Yarışları

Ülkemizin her tarafında, özellikle yaz aylarında, geleneksel şenlikler düzenlenmekte. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl, hangi ilde, ne zaman, ne türden bir etkinlik olacağını bile yayımlamakta. Bu bile başlı başına ülkemizin kültürel yönden zenginliğinin göstergesi.

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