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Kocaeli’nin Rotaları ve Trans Samanlı Parkuru

Kocaeli’nin Rotaları ve Trans Samanlı Parkuru

OUTDOOR 0

Kocaeli coğrafyası üzerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına, 2017 yılı içerisinde bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Gerçekleşen bu çalışmanın sonuçlarını Doğa Kocaeli kitabı içerisinde toplamanın dışında, tüm rotalara mobil uygulama hazırladık. Tüm detaya www.dogakocaeli.com internet sitesinden ulaşılabilir.

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