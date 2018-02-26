Kocaeli rotaları 2017 yılı sonu itibarı ile 1500 km’ye ulaşmış bulunuyor. Dört disiplin altında toplanan rotalar, ülkemizde her mevsim en çok tercih edilen günübirlik yürüyüş parkurlarıdır. Kocaeli doğa turizminde en ön sırada yer almakta olup bölgede turizm 12 ay boyunca sürmektedir.
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