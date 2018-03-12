Kocaeli’nin Dağ Bisiklet Parkurları

Kocaeli coğrafyası üzerine çalışmaya resmi olarak 2005 yılında Yuvacık Belediyesi adına başlamıştım. Belediye adına, Kocaeli’nin ilk planlı doğa turizm hareketini Yuvacık Barajı ile Samanlı Dağları arasındaki muhteşem coğrafyada uyguladık. Günümüzde Yuvacık Belediyesi büyükşehir yasası ile kapatılmış durumda.

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