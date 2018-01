Kocaeli Yürüyüş Parkurları Artık Cebimizde

Kocaeli coğrafyası üzerine 2005 yılından itibaren çeşitli zamanlarda çalışma imkânım oldu. Memleketin her tarafını gezmiş, görmüş ve yaşamış biri olarak söyleyebilirim ki; Kocaeli’nin diğer illere göre bir eksiği yok, hatta bazılarına göre fazlası da var.

Dünyanın önemli kavşak noktası konumunda olan Kocaeli, bilinen 5 bin yıllık tarihi boyunca hep iskân edilen bölge yani bir dönemin Nikomedia’sı, Roma, Antakya ve İskenderiye ile birlikte dünyanın en büyük dört şehrinden biri olmuş. Orhan Gazi Dönemi’nde, Komutan Akçakoca tarafından şehir Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girmiş. Geçmişin izleri kentin geleceğini aydınlatıyor.

Kocaeli Yarımadası

Bugün ileri düzeyde sanayi ve endüstri kenti olan Kocaeli; doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, kayak merkezi ve tarihi eserlerinin yanında Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları, Kocaeli’yi ticaret ve turizm açısından da ayrı bir öneme taşımaktadır. Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında köprü niteliği taşıyan bölge, aynı zamanda iki ana kıtayı yani Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlar (İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasının ismi tüm coğrafya kitaplarında Kocaeli Yarımadası olarak geçmektedir). Böylesi büyük ve önemli bir coğrafyanın tüm doğal değerlerini 2018 yılının hemen başında basılacak olan Doğa Kocaeli isimli bir kitapta toplamayı başardık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğaya ve pek doğal ki Kocaeli’nin doğa turizmine verdiği önem sayesinde günümüzde bölge bu alanda ülkemizde en üst sıralarda yer almaktadır.

Kendine has bir iklim

Kocaeli, dünya üzerinde bir günde dört mevsimin yaşanabildiği ender coğrafi yörelerden biridir. Genel anlamda Karadeniz ile Akdeniz ikliminin kesiştiği bir iklim tipi bölgede egemendir. Kocaeli iklimi, Marmara ve Batı Karadeniz makro iklim tiplerinin etkisinde olmakla beraber, kendine has iklim olarak çeşitli varyasyonlar göstermektedir. Bu şanslı iklimsel durum, bölgeye dört mevsim misafir çekmektedir. Yani Kocaeli coğrafyası yılın her döneminde misafir kabul etmektedir.

Mobil uygulama

Tüm bunları ve gelişen teknolojiyi düşünerek 2017 yılının Aralık ayının başında Kocaeli Yürüyüş Parkurları için bir mobil uygulama hizmeti ilgilisi ile buluşturuldu. Verileri dergi ekibimiz tarafından sağlanan mobil uygulama ücretsiz olarak indirilebilir. Kocaeli Yürüyüş Parkurları’nın mobil uygulaması içerisinde dört ana başlık altında oluşturulan disiplinler bulunmakta.





51 parkur, 1530 km rota

Kocaeli Yürüyüş Parkurları mobil uygulaması içerisinde; yürüyüş ve bisiklet etkinliklerinden oluşan, dört disiplin altında toplanan 51 parkur ve 1530 km uzunluğunda rotalar bulunuyor. Kocaeli’nin doğal yürüyüş ve bisiklet rotaları; Tematik parkurlar (Trekking), Günübirlik Yürüyüş Parkurları (Hiking), Kanyon Geçişleri (Kanyoning) ve Dağ Bisikleti Parkurları (Mountain Biking) şeklinde katogerize edilmiş. Oluşturulan parkurların büyük bölümü patikalardan oluşuyor. Kocaeli coğrafyasında oluşturulan doğal bisiklet parkurları ya da bir başka deyişle dağ bisikleti parkurları; doğal bir ortam içerisinde yapılan kros etkinlikleri şeklindedir. Doğa içerisinde, toprak araç yolları ve patikalardan uzun mesafeler alınacak şekilde hazırlamış kros parkurları; ‘doğal’ temelli disiplinden oluşuyor. Kocaeli doğal yürüyüş ve bisiklet parkurlarının büyük bölümü Samanlı Dağları’nda bulunuyor. Bu bölgenin genelinde Kafkaslardan 93 Harbi’nden göçen halklar yaşıyor. Aynı dönemde Balkanlar’dan da bu bölgeye çok ciddi göçler olmuş. Bölge halkı mümkün olduğu kadar kendi öz değerlerini muhafaza etmişler. Rotalar; baharda komar çiçekleri ile bezeniyor. Yaz aylarında ise yeşilin her tonunu görebiliriz. Sonbaharda ise renkleri isim bulunamayacak kadar çeşide bürünüyor.

Kocaeli’de genellikle dağların yukarı kesimleri iğne yapraklı ağaçlarla, aşağı kısımları geniş yapraklı ağaçlarla kaplıdır. Denize yaklaştıkça Akdeniz ikliminin bitki örtüsüne (maki) rastlanır. İlin sahil bölgelerinde meyve, sebze ve zeytincilik hâkimdir. Kocaeli, morfolojik özellikler itibari ile kuzeyde Kocaeli Yarımadası, güneyde Armutlu Yarımadası ve merkezde İzmit Körfezi olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur. Türkiye, dünyanın bitki bölgelerinden Akdeniz bitki bölgesine girer. Kocaeli’de ise daha çok Akdeniz ve Karadeniz bitki topluluklarına rastlanır. Ülkemiz, üç farklı bitki coğrafya alanının (Avrupa Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan) bitkilerini barındırır.

Kocaeli doğası üzerine güzel çalışmalar yapılıyor. Bu güzel çalışmaları yerinde görmekte yarar var.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş