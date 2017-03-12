Kıyı ve Deniz Kuşları Okulu

Kuşların dünyasına konuk olacağımız bu okulda kıyı ve deniz kuşlarını tanıyacağız. Pek çok kıyı ve deniz kuşuyla birlikte yaşamamıza rağmen onları tam olarak tanımıyoruz, belki de görüp geçiyoruz. Bu okul, hem kuş gözlemcilerinin bu iki grubu daha derinlemesine öğrenmesini sağlayacak hem de kuş gözlemciliğine yeni başlayanlar için kuşların dünyasına bir adım olacak.

İlk Gün (8 Nisan)

Sabah saat 09.00’da Doğa Okulu Araştırma Binası’nda buluşuyoruz. Kahvaltı ve tanışmanın ardından, kursa ‘kuşların edasını’ konuşarak başlıyor; kuşları hareket, duruş ve tavırlarından tanımlamayı öğreniyoruz. Kıyı ve deniz kuşlarının edasını oyunlarla anlamaya çalışıyoruz.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu’da bulunan kıyı ve adalar, sulak alanlar, nehir ağızları, lagünler, kayalık adacıklar, denize dik yarlar, mağaralar, delta adacıkları, çamur düzlükleri deniz ve su kuşları için çok önemli yaşam alanları. Kıyı ve deniz kuşları nerelerde yaşar, eda, ses ve renklerine göre nasıl tespit edilir, kışın nasıl sayılır öğleden sonra tüm bu konuları tartışarak kıyı ve deniz kuşu aile ve türlerini tek tek tanıyacağız.

İkinci Gün (9 Nisan)

Ertesi gün Seferihisar’dan yola çıkarak Önemli Doğa Alanları’ndan biri olan Gediz Deltası’nı ziyaret edeceğiz. Gediz Deltası gibi sulak alanlar, kuşları kolaylıkla görebileceğimiz yerlerden biri. Gediz Deltası Ziyaretçi Merkezi’ndeki paylaşımımızdan sonra tüm gün deltada kıyı ve deniz kuşlarını yaşadıkları yerlerde gözlemleyeceğiz. Dürbün ve teleskop kullanmanın, kuşları defterimize kaydetmenin uygulamasını yapacağız. Gün batımından sonra deltaya ve birbirimize veda edeceğiz.

Katılım koşulları:

– Doğa Okulu’nun kursları kar amacı gütmemektedir. Okulda görev alan anlatıcı ve yönlendiriciler bu faaliyetlerden hiçbir şekilde maddi gelir elde etmemektedir. Okula katılanlar Doğa Okulu’na yaptıkları ödeme ile doğrudan ve yalnızca bu faaliyetin gerçekleşmesi için kullanılan yemek, sarf malzeme, lojistik ve organizasyon giderlerine ortak olmaktadır.

– Doğa Okulu’nda ve yolculuk sırasında beş öğünü birlikte geçireceğimiz bu kurs günlerinde bir kişinin öğün başı yemek, lojistik, malzeme, ısınma ve temizlik masrafı 20 TL. Yemek masrafını (10 TL) doğrudan yemeği hazırlayan köydeki mutfak sahibine vereceğiz. Gediz Deltası’na yapacağımız yolculuk için kişi başı 30 TL ödeme yapmamız gerekecek. Bu kursa özel kırtasiye masrafları gibi (çizimler, poster vb.) organizasyon giderleri için 50 TL harcamamız olacak. Ayrıca, kursa İzmir dışından katılacak öğreticilerin yol masrafları için kişi başı yaklaşık 10 TL ödeyeceğiz. Sonuç olarak bu kursa katılan her bir katılımcının yemek giderleriyle birlikte 190 TL harcama yapması gerekiyor. (Doğa Okulu’nun yamaklık okulları 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz, 7-15 yaş aralığı için yarı ücretli, 16 yaş ve sonrası için de tam ücretlidir.)

– Ücretsiz olan konaklama Doğa Okulu Araştırma Binası’nın salonunda, mütevazı koşullarda, kendi mat ve uyku tulumlarınızda gerçekleşecek. Havanın uygun olması halinde çadır kurma şansımız da var.

– Doğa Okulu’nun usta çırak okulları sabit anlatımlar içermemekte. Okullarımızda sohbete, birlikte üretmeye ve düşünmeye dayalı bir yol izliyoruz. Katılımcılarımızın öğrenme faaliyetleri esnasında oluşan her türlü temizlik, düzenleme, bulaşık yıkama vb. işlere gönüllü olarak el vermeleri, imece ve paylaşıma dâhil olmaları okulumuzun düşünme ve çalışma biçiminin temel özelliklerinden biri.

-Doğa Okulu’na ulaşımı katılımcıların kendi imkânlarıyla karşılamasını bekliyoruz. Ulaşım hakkında ayrıntılı bilgileri kayıt sırasında talep edebilirsiniz.

Kayıt ve iletişim: Burçin Feran – 0542 657 6620 – burcin.feran@dogadernegi.org