Kırka Yolu İztv’de

Dergimizin Yayın Yönetmeni İsmail Şahinbaş’ın hazırlayıp sunduğu Sırtçantam belgesel kuşağının son bölümü Kırka Yolu’nu konu ediyor. Kırka Yolu, Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Harkanköy’den, Yenipazar ilçesine (Kırka) uzanan 16 km’lik taş döşeme eski bir ulaşım yolu.

Kırka Yolu’nu konu eden belgesel filminin ilk gösterimi 13 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21.20’de izlenebilir.Kırka Yolu belgeselinin ilk gösterimi dolayısı ile Bilecik’in Yenipazar ilçesinde de bir etkinlik düzenleniyor.

İlçe protokolünün ve İsmail Şahinbaş’ın da katılımı ile Yenipazar İlçe Halk Kütüphanesi’nde belgesel film gösterimi öncesinde de bir etkinlik yapılacak. Daha önce Kırka Yolu’nu kullanan yöre halkından da insanların katılacağı etkinlik saat 20.00’da başlayacak. Etkinliğin ardından hep birlikte Kırka Yolu belgeseli izlenecek.