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Kefken’de Yaz
Kefken’de Yaz
GÖRSEL
10 Temmuz 2017
0
Editör
Kandıra / Kocaeli
Fotoğraf: İsmail Şahinbaş
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