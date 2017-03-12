Kayaüstü Yaylası Sırtçantam’da

Dergimizin Yayın Yönetmeni İsmail Şahinbaş’ın hazırlayıp sunduğu Sırtçantam programının yeni bölümü Kayaüstü Yaylası’nda çekildi. Görüntü yönetmenliğini Vedat Atasoy’un yapmış olduğu belgeselde; Kocaeli coğrafyası ve Kocaeli Doğal Yürüyüş Parkurları’nın oluşumu konu edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2005 yılında başlatmış olduğu Kocaeli’nin doğasının tanıtılması projesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan Kayaüstü Yaylası rotası, yürüyüşçülerin en çok tercih ettiği rotaların başında geliyor.

Ana konusunu; Kayaüstü Yaylası’na yapılan kış yürüyüşünün oluşturduğu belgeselin ilk yayını 21 Mart 2017 Salı günü…