Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi İlan Edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre İzmir Karaburun Yarımadası’nın Balıklıova’dan Hamzabükü’ne ve Ildır Körfezi içindeki Karada, Küçük Ada ve Toprak Ada’yı içine alan bölge Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi.





Bölgenin doğa koruma açısından önemi nedir?

Kızılçam, maki ve funda topluluklarından oluşan bitki örtüsünde 15’i endemik, 4’ü nadir ve 5’i CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında olan ve korunması gereken bitki türleri bulunuyor. Bunun yanında Uluslararası Doğa Koruma Birliği’ne (IUCN) göre nesli kritik derecede tehlike altında olan Akdeniz fokunun önemli üreme ve yaşam alanlarını barındırıyor. Bölge ayrıca bıyıklı doğan, ada doğanı, ada martısı ve tepeli karabatak gibi tehlike altında olan çok sayıda deniz ve kıyı kuşunun üreme alanı.

Yarımadada bulunan irili ufaklı sulak alanlarda nesli tehlike altında olan su samuru ve makiliklerinde yaşayan karakulak, alanda az sayıda bulunan önemli memeli türlerinden.



