İznik Çinisi’ne ‘Müze’ Müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 1. Murat Hamamı Kültür Merkezi’nin ‘İznik Çinisi Müzesi’ olacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik’teki kültürel mirasın ve tarihi mekanların restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ‘I. Murat Hamamı Kültür Merkezi’nin de ‘İznik Çinisi Müzesi’ olarak faaliyet vereceğini söyledi.

Başkan Aktaş, ‘1. Murat Hamamı Kültür Merkezi’nin işletmesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu hatırlatarak, “1. Murat Hamamı Kültür Merkezi’nin çini müzesine dönüşmesi hedefiyle, önce fizibilite çalışması yaparak çalışmalara başlayacağız. Mekânın ‘Çini Müzesi’ olmasıyla İznik’e artı bir değer katacağına inanıyorum” dedi.

Tarihi değerlerle birlikte İznik’in çinisinin de ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, çininin sahip olduğu özelliklerle ticari olarak gelişime katkı sağlayacağını ve müze çalışmasının da bu noktada doğru bir adım olacağını dile getirdi.