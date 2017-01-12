İzmit Körfezi’nin Temizliği Ulusal Sempozyumda Anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen ‘Denizlerde Bütünleşik Kirlilik Projesi’ kapsamında Ankara’da düzenlenen I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’na katıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi verildi

Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem katıldı. Önem, 2007 yılından bu yana TÜBİTAK ile beraber yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

İzmit Körfezi’ndeki çalışmalar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’nde gerçekleştirdiği ‘Su Kalitesi İzleme Çalışması’ ile ilgili sunum gerçekleştiren Önem, bilimsel izleme sonuçlarının İzmit Körfezi’ndeki büyük değişime tanıklık ettiğini belirtti. Önem, “Kontrol ve denetimle birlikte deniz yüzeyini devamlı olarak temizliyoruz. Kirlilik adına ise bütün önlemlerimizi aldık. Gemi atıklarını kontrollü bir şekilde topluyor, taşıyor ve bertaraf ediyoruz. Bu sayede İzmit Körfezi’nde gözle görülür bir değişim yaşandı” diye konuştu. Önem sunumunda ayrıca Kocaeli’de yapılan çalışmalar ve gelecek vizyonu hakkında bilgiler de verdi.

Ulusal platforma taşınacak

Bu sempozyumlar ile deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçlar, bilimsel bir etkinlik dâhilinde daha geniş bir kitle ile paylaşılarak, çalışmaları destekleyecek bilimsel önerilerle birlikte değerlendirilip, ulusal bir platforma taşınacak.