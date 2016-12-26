İzmit %100 Ekolojik Pazarı Açıldı

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD) ortaklığı ve denetiminde, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği destek ve danışmanlığında 41 Burda AVM pazar yerinde İzmit Belediyesi’nin açtığı İzmit %100 Ekolojik Pazar ile Cumartesi günleri organik gıdayı tüketiciyle buluşturuyor.

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