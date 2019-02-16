İzmir’in Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası İlan Edilsin!

Doğa Derneği, İzmir’in Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi ve içerisindeki binlerce canlıyla beraber hiçbir zarar görmeden yaşamaya devam etmesi için bir imza kampanyası başlattı.

Gediz Deltası Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri. Başta flamingolar olmak yüzlerce kuş türünün yaşam alanı olan İzmir’in Gediz Deltası, akademisyenler ve doğa korumacıların hazırladığı bilimsel rapora göre UNESCO’nun dört Dünya Doğa Mirası kriterinin dördünü birden sağlıyor. Gediz Deltası, gerekli başvurular yapıldığı takdirde UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilebilir. Deltanın ve içinde yaşayan canlıların korunması için on beş yıldır çalışan Doğa Derneği, 15 Şubat 2019’da İzmir’in Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için gedizmirasimizdir.org internet sitesinden bir imza kampanyası başlattı.

UNESCO Dünya Mirası alanlarının altısı kültürel, dördü doğayla ilgili olmak üzere toplam on kriteri bulunuyor. Bir alanın UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi’ne dahil edilebilmesi için ise Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen olağanüstü evrensel değerini ölçen dört doğal kriterden sadece birini karşılaması yeterli. Türkiye’de bugüne kadar on yedi kültürel ve iki karma Dünya Mirası ilan edilmiş olmakla beraber, UNESCO Dünya Doğa Mirası statüsüne sahip bir alan henüz bulunmuyor. İzmir’in Gediz Deltası, Prof. Dr. Ahmet Karataş, Yrd. Doç. Erol Kesici ve Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol’un hazırladığı rapora göre dört UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterinin tümünü sağlıyor. Bu kriterler, eşsiz doğal güzelliklere ve estetik öneme sahip olmak; önemli fizyografik özellikler göstermek; kara, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemleri ile canlı topluluklarının gelişiminde önem taşımak ve tehlike altındaki türleri içeren yaşam alanlarına sahip olmak.

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç şunları söyledi: “1979 yılında Grand Canyon, 2000 yılında Amazon Yağmur Ormanları ve geçtiğimiz yıllarda daha birçok doğal alan bulundukları ülkelerde UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edildi. Türkiye’de ise Kızılırmak Deltası ve Tuz Gölü büyük uğraşlar ve çalışmalar sonucunda bugün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde, Türkiye’nin UNESCO Dünya Doğal Mirası olmak için asıl listeye girmeyi bekliyor. İzmir’in Gediz Deltası tıpkı bu alanlar gibi dünya ölçeğinde değerli bir doğa mirası. Akademisyenler tarafından hazırlanan bilimsel raporlar Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası unvanını fazlasıyla hak ettiğini ortaya koyuyor. Bu yüzden başta Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlardan talebimiz Gediz Deltası’nın UNESCO listesine alınması için gerekli başvuruların yapılması. Böylesine değerli bir doğal alan, hiçbir zarar gelmeden yaşatılmalı, İzmir halkına ve gelecek nesillere UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak armağan edilmelidir. Bu nedenle herkesi Gediz Deltası ile ilgili imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Kampanyaya katılmak için: gedizmirasimizdir.org