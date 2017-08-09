İstanbul’un Leyleklerini Saymak İster misiniz?

Her yıl Avrupa’dan yola çıkan yüz binlerce leylek, göç etmek için toplanıp İstanbul üzerinden Anadolu’ya ve oradan Afrika’ya gidiyor. Sürüleri o kadar kalabalık ki, leylekler bazen gökyüzünü tamamen kaplayabiliyor.

Biz Anadolu insanları, binlerce yıldır leyleklerin göç mucizesinin tanığıyız. Leyleklere yardım elini uzatan cemiyetlerden ilk leylek hastanesine, onları hep gördük ve uğur olarak kabul ettik. Yine de leylek göçü hakkında çok az şey biliyoruz.

Fikret Can ve LEylekEL ile leyleklerin diyarında yakın zamanda tanıştık. Yıllardır leyleklerin göçünü izleyen Fikret Can bu muhteşem olaya onlarca kez tanık olmuş. Leyleklerin gelişlerini, soluklanmalarını, gökyüzündeki danslarını izlemiş. Hikâyelerini ve karşı karşıya oldukları tehditleri araştırmış.

Bu yıl, LEylekEL’le birlikte sonbahar göçüne tanık olmak, sürülerin en yoğun geçtiği yerde leyleklerin sayılarını öğrenebilmek, karşılaştıkları tehditleri anlamak için 22-30 Ağustos’ta İstanbul Büyükçekmece’deyiz.

Bizimle birlikte olur musunuz?

Doğa Derneği