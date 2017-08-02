İngiltere Plastik Mikro Tanecikleri Yasaklıyor

İngiltere plastik mikro taneciklerin yasaklanmasıyla ilgili bugüne kadar alınmış en güçlü karara imza attı. Bu; çevremiz için çok büyük bir haber.

Elbette, bu yasakla ilgili sonbaharda atılacak yasal adımların detaylarını takip etmeye devam edeceğiz. Ama hükümetin yaptığı açıklama, yasağın sözde ‘biyoçözünür’ plastikleri de içerdiğini netleştiriyor (sözde diyoruz çünkü bu plastiklerin deniz ortamındaki biyoçözünürlüğüne dair elle tutulur bir kanıt yok). Yapılan açıklama mikro tanecik içeren tüm kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin 30 Haziran 2018 tarihinde raflardan kaldırılacağını gösteriyor. ABD’de ise aynı uygulama bir gün sonra, yani 1 Temmuz 2018’de geçerli olacak.

Bakanların bu yasağı sadece vücut peelingleri ve duş jelleri gibi durulanan ürünler sınıfındaki kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini değil; aynı zamanda lavabo deliklerinden geçen tüm ürünleri kapsayacak şekilde genişletmek için gelecek adına açık kapı bırakmaları çok önemli.

Hükümet şu anda başka hangi ürünlerin mikro tanecik içerdiği ile ilgili yeterli kanıt olmadığını söyledi, bu büyük ölçüde yeterli bilgi açıklamayan endüstrinin sorumsuzluğudur!

Bu yasağın kapsamlı bir şekilde uygulanabilmesi için, şirketlerin zararlı mikro tanecikler içeren ürünler konusunda çok daha şeffaf olmaları gerekiyor. Bu şeffaflık okyanus plastiklerinin tüm formlarıyla mücadele etmek açısından önem taşıyor.

Bu hafta ortaya çıkan yeni rakamlar plastik sorununun boyutunun devasa büyüklükte olduğunu bize hatırlatır nitelikteydi. 1950’li yıllardan beri üretilen tüm plastiklerin büyük çoğunluğu toprağımızın ve denizlerimizin kirlenmesiyle sonuçlandı ya da katı atık depolama sahalarında yakıldı. Dünyada geçtiğimiz 60 yılda 8,3 milyar ton plastik üretildi. Buna rağmen 1950’li yıllardan beri üretilen tüm plastiklerin yüzde 91’i geri dönüşüme sokulmadı.

Greenpeace