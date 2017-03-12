İklim İçin Işıklarını Kapat Geleceğini Aydınlat

Dünyadaki önemli anıtsal yapıların iklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklarını bir saatliğine kapattığı Dünya Saati etkinliği bu yıl 25 Mart’ta gerçekleştirilecek.

İklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için dünya çapında binlerce anıtsal yapı 25 Mart gecesi 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarını bir saatliğine kapatacak. WWF-Türkiye’nin düzenlediği Dünya Saati etkinliğine Türkiye’den Topkapı Sarayı, İzmir Saat Kulesi, Uçhisar Kalesi, Dolmabahçe Sarayı, Kurşunlu Külliyesi, Süleymaniye Cami ve İstanbul Boğazı’ndaki köprüler gibi önemli anıtsal yapılar katılıyor. Dünya Saati’ne katılan kurumlar da aynı saatte önemli binalarının dekoratif aydınlatmalarını kapatıyor.

Bu yıl Dünya Saati’ne ilk kez iki spor kulübü de destek verecek. 25 Mart’ta Beşiktaş JK Vodafone Arena’nın, Galatasaray ise Türk Telekom Arena’nın dış ışıklarını kapatarak iklim değişikliğine dikkat çekecek. Aralarında İstanbul Bilgi, Bilkent, Galatasaray, Gazi, Yeditepe ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin de bulunduğu çok sayıda üniversite de bu yıl Dünya Saati’ne katılarak tüm dünyayla aynı anda binalarını aydınlatan ışıklarını kapatarak, iklim değişikliğini durdurmak için herkesi harekete geçmeye çağıracak.





Akdeniz ormanları için bağış çağrısı

Türkiye’deki Dünya Saati kampanyası bu yıl bir başka ilke daha imza atıyor. İklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki Akdeniz ormanlarını gündeme getiriyor ve ormanların korunması için bir bağış kampanyası başlatıyor. WWF-Türkiye, Dünya Saati’nde herkesi ORMAN yazıp, 8486’ya bir mesaj atarak Akdeniz ormanlarının iklim değişikliğine uyum sağlaması için yürütülen projeye 10 TL bağışta bulunmaya çağırıyor. WWF-Türkiye, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Merkezi ile işbirliğiyle yürütülen proje, iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki olası etkilerini inceliyor, elde edilen sonuçları orman yönetim planlarına entegre ederek orman varlığının sürdürülmesini amaçlıyor.

Garanti Bankası ve Viko by Panasonic’in ana sponsorluğundaki kampanyanın bu yılki sloganı, ‘Geleceğini Aydınlat’. Işıklarını kapatarak Dünya Saati’ne katılmak isteyen birey ve kurumların, dunyasaati.org adresine girerek kayıt olmaları gerekiyor. Bu sitede Türkiye’deki etkinliğe katılan kurum ve kuruluşlar da görülebiliyor.

Not: AVEA ve VODAFONE hatlarından yapılan bağışlarda, 10 TL bağış miktarına ilaveten 1 SMS ücreti alınır. TURKCELL hattından yapılan bağışlarda 10 TL dışında ayrı bir ücret alınmaz.