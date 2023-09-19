İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL, İKLİM DEĞİŞTİ

Tüm iletişim organlarında iklim değişikliği için bir takım konular konuşuluyor. Konuşmalarda önümüzdeki yıllarda dünya ikliminde değişiklik olacağı öngörülüyor.

Devletimiz bile bu yönde bir bakanlık kurmuş: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Hayırlı olsun, gelecekte iklim değişecek ve bizler buna hazırız gibi bir durum bu.

Sanki toplumsal bir öngörü yaşanıyor ve biz bu öngörüyü yönetiyoruz gibi bir durum var ortada. Açıkçası iklim çıldırdı, ılıman kuşakta sıcaklık rekorları kırılırken, çöllerde seller yaşanıyor.

Dünyamızın iklimi değişti, bunu kabul edip bu durumdan dünyamızı kurtaracak önlemler almak zorundayız. Gelecekte dünyayı açlık ve susuzluğa bağlı büyük göçler bekliyor…

İsmail Şahinbaş

19.09.2023