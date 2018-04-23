Ihlamur Teras ve Yenice Turizminin Geleceği

14 Nisan 2018 Cumartesi günü Yenice turizminin lokomotifi olacak Ihlamur Teras isimli kır lokantası ve bugalow konaklama tesisleri hizmete girdi. Yeniceliler ve Yenice’ye gönül veren kişiler 14 Nisan gününü ve böylesine bir hayali gerçeğe dönüştüren belediye başkanı Zeki Çaylı’yı hiç unutmayacaklarından eminim.

Açılış törenine çok sayıda davetli bayrağımızla katılıp projeye destek oldu. Gerçekten görülmeye değer bir tablo oluştu. Yenice Belediyesi’nin turizm danışmanı olarak ilk konuşma hakkı bana verilmesi sürpriz oldu. Bir anda coşkulu halk ve protokolün karşısında sahnede buldum kendimi. İlk konuşmacı olmak, hem de halkın karşısında olmak zor bir iş. 14 Nisan günü aslında bir fabrikanın açılışı yaptık. Bu fabrika ile Yenice’de kırsal kalkınmanın temelini oluşturduk. Tarım ve hayvancılık destekli bir turizm hareketinin başlangıcını ilan ettik.

Sırtçantam ekibi

Biz Sırtçantam dergisi ekibi olarak bir hayale ortak olduk bu proje kapsamında. Bu hayal; Yenicelilerin bile gerçekleşemez dedikleri bir tesis ve beraberinde tanıtım yapmak hayali idi. Başkan, iş bizim ekibe gelmeden çok önce hayallerinin temellerini atmıştı.

Beyaz Yenice’dir

2015 yılının kış günü ilk görüntüleri toplamaya başladığımızda çok şanslı idik. Yenice’ye öylesine bir kar yağıyordu ki anlatılmaz. Bu kar manzaralından Beyaz Yenice’dir isimli bir fragman oluşturduk.

Yeşil Yenice’dir

Kışın yağan karın bahar, yaza hatta güze bile etkisi oldu. Baharın ilk günlerinde dereler çağlıyordu, çiçekler renk renk topraktan çıkıyordu. Tabi biz bu görüntüleri elde ederken bir taraftan da Ihlamur Teras hızla inşa oluyordu. Çekimler için sabahın erken saatlerinde ne zaman yola çıksam belediye başkanı Zeki Çaylı’yı hep tesisi gezerken görüyordum. Hayallerinin peşinde koşan bir ekip olmuştuk. İkinci fragmanımız ‘Yeşil Yenice’diri yayına sunduk.

Mavi Yenice’dir

Yaz mevsimi geldiğinde Yenice’nin doruklarına doğru çıktık ekip olarak. Göktepe, Büyükdüz ve Sorgun yayları ile Eğriova Göledi civarında çalışmalarımızı yaptık. Yaz dönemi olmasına karşın yağışlı geçen kış ve bahar mevsimi etkisi ile Yenice coğrafyasında çiçek hiç eksik olmadı. Üçüncü kısa filmimiz Mavi Yenice’dir oldu.

Kırmızı Yenice’dir

Kış mevsiminin etkisini güz aylarında da hissettik. Yenice’nin ormanlarının renkleri coşmuştu. Öylesine bir renk cümbüşü yaşanıyordu ki kamerayı ne tarafa çevireceğimizi şaşırmıştık. Kırmızı Yenice’dir böylesine bir renk cümbüşü ile yayımlandı.

Doğa Yenice’dir

Bu arada Yenice coğrafyasında bir yıllık bir çalışma takvimini doldurmuştuk. 4 fragman vardı elimizde ama basılı hiç yayın yoktu. Sırtçantam dergisinin kapak konusunu Doğa Yenice’dir olarak belirledik.

Planlı çalışma

Bir yılın sonunda elimizde görüntü açısından eşsiz bir arşiv olmasına karşın ekip olarak çalışmaların hızını kesmedik. Başkan da tesisleşmenin hızını hiç kesmedi. O Ihlamur Teras’ta, biz ekip olarak Ihlamur Kokulu dağlarda işimizi yapıyorduk. Planlı bir çalışma içerisindeydik hepimiz.

Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır

Beklenen gün geldi. Yenice’yi tüm dünyaya tanıtacak belgesel filmi 2016 yılının sonlarında yayına hazırladık. İztv’de yayımlandıktan sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorduk. Öyle de oldu…

Karabük doğa turizm projesi

Yenice’nin bütünleşik tanıtım hamlesini, gerçekleştirirken Karabük Valiliği adına da ekip olarak çalışmalar yapmaya başladık. Bu proje kapsamında ek olarak Yenice’nin patikalardan oluşan yürüyüş parkurlarını belirledik. Doğadan Süzülen Kültür Karabük belgeseli Yenice’nin dışında Safranbolu ve diğer ilçelerin varlığı ile önemli bir boşluğu dolduran bir film oldu.

Ihlamur Kokulu Yenice

Tüm bu işleri yaparken bir yandan da kentin mottosunu oluşturduk. Bir ormana en çok hangi rengin yakışacağı göreceli bir kavram olsa da, Yenice’nin mottosuna en çok yakışanın ıhlamur olacağına karar verdik. Ihlamur Kokulu Yenice mottosunu Yenice’nin tanıtım bayrağına uygun düştüğünü her geçen gün görüyoruz. Ihlamuru motto olarak kullanınca yeni açılacak tesisin ismini de Ihlamur Teras olarak tescilledik.

Tanıtım kitapları

2018 yılı başlarında Ihlamur Kokulu Yenice ve Yenice Gezi Rehberi isimli iki kitabı da yayına verdik. Bu yıl içerisinde biri kelebeklerle, diğeri de çiçeklerle ilgili olacak iki kitabı da yayımlayacağız.

Doğa turizm eylem planı

Yenice’nin doğa turizminde gideceği yolun haritasını yani eylem planını Nisan ayı başında yayımladık. Bu planlarla ilgili olarak 2019 yılı başında faaliyete geçeceğiz. Biz ekip olarak tanıtım ve araştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yenice son sığınaklarımızdan biri. Bu coğrafyayı korumak ve kollamak zorundayız. Yenice üzerine yapılacak planlar hep koruma ve kollama üzerine olmalı. Ihlamur Kokulu Yenice, Ihlamur Teras’ta misafirlerini bekliyor…

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş