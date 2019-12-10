Ihlamur Kokulu Yenice Belgeseli Yayına Girdi

Digiturk İztv’de yayımlanan Sırtçantam kuşağının yeni belgeseli Ihlamur Kokulu Yenice yayına girdi. 9 Aralık Pazartesi günü 21.15’te yayımlanan belgeselde; Yenice Belediyesi’nin başlatmış olduğu ekoturizm hareketi konu ediliyor.

Dergimizin yayın yönetmeni İsmail Şahinbaş’ın hazırlayıp sunduğu belgeselin Aralık ayı içerisinde diğer yayın saatleri de belli oldu.

Yayın Saatleri:

10 Aralık Salı, 16.15

15 Aralık Pazar, 22.15

17 Aralık Salı, 05.00

22 Aralık Pazar, 01.25

27 Aralık Cuma, 20.30

30 Aralık Pazartesi, 15.30

31 Aralık Salı, 05.15

31 Aralık Salı, 10.55