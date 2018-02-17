Her Evin Bir Kedisi Olmalı

Ortaçağ’da kedilerin topluca öldürülmesi sonucu fare popülâsyonunda ciddi şekilde artış olmuş ve arkasından da veba salgını meydana gelmiş. Yani doğal dengenin değişimi bir felaket yaratmış. İtalyanlar da bu duruma ve kedilerin önemine dikkat çekmek için 17 Şubat gününü ‘Kediler Günü’ olarak kutlamaya başlamışlar. Kediler Günü, ABD’de 29 Ekim günü kutlanırken, Rusya’da kedilerin günü 1 Mart.

Bugün dünya üzerinde evde yaşayan 500 milyon, dışarıda ise bu sayının kat kat fazlası kedilerin yaşadığı düşünülüyor. Her evin en az bir kedisi olmalı. Bizim evin de bir kedisi var. Evimizin kızı Müzeyyen ve oğlumuz Pufi ile birlikte bir yaşam sürüyoruz.

Kedilerin dokuz canlı olduklarına, kötü şans getirdiklerine ve nankör olduklarına dair yanlış bilinen yargıları bir kenara bırakın. Evde kedinin olması iyileştirici, huzur verici etkisi var. Bu asil canlılara saygı ve sevgi duyalım. Evimizde besleyemiyorsak, sokaktaki kediler için; bir kap temiz su ve yemek kapımızın önüne koyalım lütfen…

İsmail Şahinbaş