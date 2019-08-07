Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda

2013 yılında oluşturulan UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı (GNLC), üye şehirlerarasındaki ikili öğrenmeyi ve diyalogu; karşılıklı bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye imkân sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemektedir. 1 Ocak 2019 itibariyle 52 ülkeden 224 üyesi olan Ağ’a, Hatay üye olarak kabul edilmiştir. Böylelikle Konya, Eskişehir ve Bolu’dan sonra bu Ağ’a üye olan dördüncü şehrimiz Hatay olmuştur.

UNESCO Genel Direktörlüğünün Kategori 1 Merkezleri aracılığıyla Yerel Yönetimleri de UNESCO süreçlerine dâhil ettiği programlardan biri olan Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na başvurular, ilgili Belediyeler tarafından UNESCO Millî Komisyonlarından alınan destek mektuplarıyla yapılmaktadır. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan başvuru dosyası, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu uzmanlarınca değerlendirilmiş, Belediye uzmanlarıyla yapılan istişarelerden sonra yetkili kurulların da uygun görüşüyle başvuru süreci sonuçlandırılmıştır.

Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülen Öğrenen Şehirler Küresel Ağı Programına üye olan Hatay Büyükşehir Belediyesi, üyeliği sonrasında Öğrenen Şehirlere dair güncel bilgilere erişebilecek, hareketli bir çalışma ağının parçası olacak, diğer Öğrenen Şehirler ile bilgi paylaşımında bulunabilecek; uzmanlar ve profesyonellerden oluşan bir ağ ile iletişimde olacaktır.