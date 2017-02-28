Güney Afrika’da 3 Günde 1 Gergedan Öldürülüyor

Güney Afrika Cumhuriyeti Çevre İşleri Bakanlığı, 2016 yılında 1054 gergedanın kaçak avcılar tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Önceki yıllara göre kaçak avcıların öldürdüğü gergedan sayısı azalsa da bu rakam, üç günde bir gergedanın boynuzları için öldürüldüğü anlamına geliyor.

Güney Afrika’daki Kruger Milli Parkı, kıtanın en büyük beyaz gergedan nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Parkta 6649-7830 arasında beyaz gergedan yaşıyor. 2015’te parkta 825 gergedan öldürülmüştü. Bu yıl alınan tedbirler sayesinde bu rakam yüzde 20 oranında azaldı ve 662’ye düştü.

Gergedanları korumak için çalışmalarını sürdüren WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Yaban Hayatı Bölümü Lideri Dr. Margaret Kinnaird, gergedan avcılarına karşı yürütülen mücadelenin gergedan boynuzu talebini ortadan kaldırmadan başarılı olamayacağını söylüyor. Kinnaird, uluslararası boynuz kaçakçılığına karşı yetersiz kalan küresel mücadelenin sahada gergedanları korumaya çalışanları zor durumda bıraktığına dikkat çekiyor.