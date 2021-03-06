Yeniinsan Yayınları’nın gezi inceleme serisinde yayınlanan Güney Afrika: Gökkuşağı Ülkesi, herhangi bir gezi kitabı olmanın çok ötesinde imkanlar sunuyor. Çünkü söz konusu Güney Afrika Cumhuriyeti ise, ülke tarihi, çok çeşitli etnisite, dil ve inanış kapsayan kültürleri ve doğa koruma politikaları gibi konularla siyasete girmemek mümkün değil.

Elbette bu çok çeşitliliği aktarmak için de engin bir gezi deneyiminin yanı sıra, akademik olarak çalışma disiplinine ve yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Güliz Elal, uzun ve başarılı akademik geçmişine, 2017 senesinde yine Yeniinsan Yayınevi’nden çıkan ve ikinci baskısını yapan Afrikaname başlıklı kitabı ile yeni bir pencere açtı.

Psikoloji alanındaki birikimiyle, gezilerinde karşılaştığı doğal hayat ve kültürleri yeniden yorumlayarak okur için haz dolu bir metin üretti. Örneğin şempanzelerin toplumsal ve bireysel özelliklerini anlattığı bölümde insanla paralelleri görmemek mümkün değil.

Yeni kitabı Güney Afrika: Gökkuşağı Ülkesi, Güliz Elal’in gezi inceleme alanında ikinci eseri. Yazarın keskin gözlemci ruhu, duru ve sürükleyici dili bir yana ister yabanda ister şehirde insanların içinde yaşadığı karşılaşmaları analiz etme yeteneği, esere dikine bir derinlik kazandırıyor. Kitabı bir an elinizden bırakıp, kendi iç dünyanıza dönme cesareti veriyor.

Çoğu yazarın yaptığının aksine Güliz Elal, sadece bir kez gittiği bir coğrafyayı kitabına taşımıyor. Defalarca ve değişik bölgelerine yaptığı gezileri kaleme alıyor. Bu sayede ‘Gökkuşağı Ülkesi’nin yaban hayatının yanı sıra koca bir ülke olarak doğa korumada bize nal toplatan kararlılıkları, güncel politik meseleleri, kültür ve gelenekleri, çok renkli ve çok dilli bir toplumsal yapının nasıl mümkün olduğu kitapta cesurca gösteriliyor. Elbette yaban hayatta geçirdiği günler çok çarpıcı ve hayranlık uyandırıcı. Afrika’nın aslan kükremesi ile insanı ürperten, filleri ve zürafaları ile kendine hayran bırakan ve sayısız yaban hayvanı ile yakaladığı enstantaneler ile Güliz Elal, yine bir çırpıda okunacak bir gezi inceleme kitabını okurla buluşturuyor.