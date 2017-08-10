Güneş Rehberi Yayında

Greenpeace, çatısına güneş paneli taktırmak isteyenler için gunesrehberi.org bağlantısından ulaşılabilecek pratik bir ‘Güneş Rehberi’ hazırladı. Türkiye’den çok daha düşük güneşlenme saatine sahip ülkeler güneş enerjisinden elektrik üretiminde çok daha öndeler.

Örneğin, Almanya gibi güneşlenme saatinde bizim çok gerimizdeki bir ülke, güneş enerjisinden bizden 40 kat fazla elektrik üretiyor. Bu üretimin yüzde 60’ından fazlasını bireyler kendi çatıları ve kurdukları kooperatiflerde üretiyorlar.

Greenpeace, hem ülkemizde bireyler güneş enerjisinden elektrik üreterek sağlıklı ve güvenli bir gelecek için enerji dönüşümünün parçası olsun, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunsun diye bireysel üretimin önündeki bürokratik engelleri kaldırmak üzere ‘Gölge Etme’ kampanyasını başlattı. Hazırlanan ‘Güneş Rehberi’ sitesiyle de çatısına güneş kurulumu yapmak isteyen bireyler için mevcut süreci anlattı. Amaç güneş potansiyelinin yüzde birini bile henüz kullanmayan ülkemizde bu oranın artmasına öncülük etmek isteyen bireyler için kolaylık sağlamak.

‘Güneş Rehberi’nde çatısına güneş paneli kurmak isteyenleri yapması gerekenler dört madde ile şöyle özetleniyor:

– Bağlı olduğun şebeke işletmecisine başvurarak, çağrı mektubu alman gerekiyor. Hangi dağıtım şirketine bağlı olduğunu öğrenmek için sitedeki haritaya tıklayabilirsiniz.

– Ardından başvuru ücretini yatırıp gerekli belgeleri hazırlaman gerekiyor. Gerekli belgelerin neler olduğunu rehberde bulabilirsin.

– Başvurunun değerlendirilmesini beklemen gerekiyor.

– Başvurunuza kabul edilirse, sistem kurulum aşamasına geçiliyor. Bu aşamanın gerekli belgelerinin isimlerini de sitede bulabilirsin.