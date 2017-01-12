Göynük Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Kış hava koşulları nedeniyle zor durumda olan sokak hayvanları, Göynük Belediyesi veterinerlik biriminin özel çalışması ile açlık problemi yaşamıyor.

Belirli aralıklarla sokak hayvanları için belediyece hazırlanan beslenme alanlarına ve sokak hayvanlarının en yoğun olduğu noktalara bırakılan yiyecekler ile sokak hayvanları besleniyor ve aynı zamanda hastalanan hayvanlara da belediye veterinerince gerekli müdahaleler yapılıyor.

Sokak hayvanlarının kış mevsimini rahat bir şekilde geçirmeleri için hayata geçirilen bu proje yaz aylarında olduğu gibi soğuk kış mevsimi süresince de devam edecek…