Gölpazarı Ekoturizm Çalıştayı

Gölpazarı’nda, 21 Aralık 2018 Cuma günü Sırtçantam ekibinin de katkı sağladığı ‘Belki Şehre Bir Turist Gelir’ isimli çalıştay gerçekleşti. Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte çok sayıda sunum yapıldı.

Bilecik Gölpazarı Belediyesi’nin başarı ile ev sahipliğini yaptığı çalıştayın en önemli kazanımı; bölgede bütüncül bir turizm hareketinin temelleri atılmış olması. 2018 yılı içerisinde başlayan Bilecik Valiliği’nin BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) desteği ile Bilecik’in doğal değerlerinin belirlenmesi projesi bu çalıştayın temel hareketini oluşturdu. Bölgede yapılan çalışmaların sürdürülebilir olması açısından çok önemli bir durum bu. Ülkemizde pek çok projenin yarım kaldığı bir ortamda, Bilecik Valiliği’nin yeni doğa turizm hareketini temel alıp, ortaya çıkan değerleri turizm tabanlı bir kalkınma hareketine dönüştürülecek olması çok önemli.

Bilecik’te ekoturizm

Çalıştayın öğleden önceki bölümünde Bilecik’te turizm ile uğraşan kişi ve kurumların sunumları yapıldı. Gölpazarı, Yenipazar, Osmaneli ve Vezirhan belediyelerinin yanı sıra Gölflanoz Kadın Kooperatifi, BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı), İpek Yolu Belediyeler Birliği ve Zeytinliboğaz Çiftliği’nin birbirinden değerli sunumları ilgi ile dinlendi.

Başarılı ve kararlı kurumlar

Etkinlikte benim dikkatimi çeken en önemli konu; BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) ve İpek Yolu Belediyeler Birliği gibi kurumların bölgenin kalkınmasına yönelik planlarının kararlı bir şekilde sürdürüyor olmaları oldu. Bu kurumların açıklamış olduğu planların ve sürdürülen çabaların yerelin kalkınmasında karşılık bulacağını düşünüyorum.

Gölflanoz Kadın Kooperatifi ve Kurşunlu Köyü

Gün ortasında tüm ekip olarak misafir olduğumuz Kurşunlu Köyü’nde, Gölflanoz Kadın Kooperatifi’nin yemek ikramında lezzetler birbiri ile yarışır düzeyde idi. Kadın elinin değdiği her şey güzeldir. Göldağ’ın eteğinde, Gölpazarı Ovası’nın kıyısında kurulu bulunan Kurşunlu Köyü’nü herkesin görmesini tavsiye ederim. Kurşunlu Köyü’ndeki Bedriye Hanım ve Gölflanoz Kadın Koorferatifi üyeleri insana enerji veriyor.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise Bilecik’e yakın coğrafyalarda turizm konusunda başarı ile faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların sunumlarına geçildi.

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Doğal Yaşam Parkı Ormanya’nın sunumu, ülkemizde böyle bir yer var mıymış dedirtti. Kartepe Uzuntarla’da tüm bölümleri tamamlandığında 4 bin dönüm alandan oluşacak dünyanın üçüncü, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, 53 farklı türden 467 hayvanı içinde barındırıyor.

Yerel kalkınma ve ev pansiyonculuğu

Mudurnu Hacı Şakirler Konağı’nın sahibi Mehmet Cantürk, eşi ile birlikte işletmeciliklerini de yapmış oldukları konaktan yola çıkarak ‘Yerel Kalkınmada Ev Pansiyonculuğunun Önemi’ isimli sunumu kalkınmada yerelliğin önemini net biçimde ortaya koydu. Cantürk Ailesi’nin çabaları pek çok kişiye ilham verdi ve gelecek yıllarda da pek çok kişinin örnek alacağı bir duruş sergiliyorlar.

İznik’te Beşinci Mevsim

İznik’te otel ve restoran işletmeciliği yapan İhsan Karadayı ‘İznik’te Beşinci Mevsim’ isimli sunumunda bölgenin doğal ve kültürel değerlerin gelen misafirlere nasıl anlatılması, neler yapılması konusunda çok akıcı ve net açıklamalarda bulundu. İhsan Bey, kişisel çabası ile bölgesinde bir turizm takvimi oluşturmuş. İznik doğasının en verimli dönemleri ve kültürel etkinlikleri yıl içerisine yayarak bir turizm hareketi oluşturmuş.

Ihlamur Kokulu Yenice

Karabük Yenice Belediyesi adına sunum yapan Aşkın Uzunkara’nın ‘Ihlamur Kokulu Yenice’ sunumunda ise bir plan içerisinde belediyenin yürütmüş olduğu turizm hareketinin geçmişi, bugünü ve geleceğini anlattı. Yenice’nin en temel turizm değerinin ormanları olduğunu belirten Uzunkara, özellikle Gölflanoz Kadın Kooperatifi gibi oluşumların turizmde yer almasının iyi sonuçlar vereceğini belirtti.

Turizmde Seben Modeli

Turan Yılmaz sunumunda, Bolu’nun Seben ilçesinde yakın bir zaman içerisinde başlayan turizm hareketinin geldiği durumu ortaya koydu. Seben’de gelecekte neler yapılmasının yarar sağlayacağını da belirterek kısa bir zamanda oluşan yoğun talebin doğru yönetilmesinin gerekli olduğunu da belirtti. Bölgenin doğru tanıtılmasında tek başına büyük çabaları olan büyüğümü kutluyorum.

Çalıştaydan çıkan sonuç

Bilecik ve yakın coğrafyadan ekoturizm alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların bir araya gelerek ortaya koydukları çalıştayın ana fikirleri; yerellik, toprak ile barışık bir yaşam ve samimiyet olarak ortaya çıktı. Çalıştay afişinden yola çıkacak olursak 21 Aralık sabahı; ‘Belki Şehre Bir Turist Gelir’ demiştik ama hep birlikte 21 Aralık akşamı; ‘O turist Bu Kasabaya Gelecek’ demeyi başardık…

Metin: İsmail Şahinbaş, fotoğraflar: Gölpazarı Belediyesi