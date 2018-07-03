Göbekli Tepe Dünya Mirası Listesine Kaydedildi

UNESCO’nun kültür alanındaki altı sözleşmesinden biri olan 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında UNESCO Dünya Mirası Komitesi 42. Oturumu, Bahreyn Krallığı’nın ev sahipliğinde 25 Haziran 2018 tarihinde Manama’daki Bahreyn Ulusal Tiyatrosunda gerçekleştirilen açılış töreniyle çalışmalarına başladı. Dünya Mirası Komitesi çalışmalarına 25 Haziran – 4 Temmuz 2018 tarihleri arasında 10 gün süresince devam edecektir.

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